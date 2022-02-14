Проекты печей
Современные и практичные печи-камины для загородных домов.
Экономичные отопительные печи длительного горения на дровах, с варочной плитой.
Функциональные топочные печи для бани и сауны. Приятный микроклимат гарантирован.
Стоимость работ
Русская печь — массивное сооружение с кирпичной топкой, поэтому для ее установки потребуется большая площадь. С давних времен печь используется не только для обогрева помещения, но и для приготовления различных блюд. Она всегда обеспечивает хороший прогрев.
Печь-Барбекю с арками различной сложности, духовкой, представляет собой мангал, позволяющий готовить вкусные блюда, способные удовлетворить вкус даже самого требовательного гурмана. В основном такую печь используют для приготовления шашлыков, мяса и других продуктов. Жарка осуществляется посредством использования углей, горящего газа или электронагревателей. Барбекю — это недорогая альтернатива камину.
- Кирпич
- Металл
Камин — особый вид отопительной печи, чья конструкция содержит доступную для наблюдения камеру с топливом. Классический вариант каминов имеет прямой дымоход. Эти печи отличаются умеренным КПД и наличием режима длительного горения.
- Кирпич
- Чугунина
Банная печь используется для прогрева воздуха внутри парилки до высоких температур. Конструкция банной печи включает топку и дымоход. Отличается большими размерами и увеличенным сроком сохранения тепла. Идеальная печь, чтобы хорошенько попариться!
Отопительная печь – классическая конструкция, предназначенная для прогрева. Печка имеет вертикальную ориентацию и оборудуется одним или двумя ярусами. Отличается компактными размерами и высоким КПД. Недорогая альтернатива русской печи.
Каминопечи – это отдельный тип обогревательных устройств. Данный вид печи предназначен для обеспечения длительного горения с целью прогрева отапливаемых помещений. Главное отличие – высокая мощность отдачи тепла и экономный расход сжигаемого топлива. Каминопечь — бюджетная альтернатива русской печи.
Печник
Мастер-печник
«К каждому заказу подхожу ответственно, добиваясь отличного результата»
Поиск хорошего печника, способного выполнить профессиональную кладку отопительной печи, садового мангала, камина в загородном доме, на даче, – настоящая проблема. Я помогу вам ее решить. Вот уже более 20 лет разрабатываю и реализую проекты печных сооружений по выгодным ценам. Вы легко можете сэкономить свое время и деньги, заказав кладку у меня. Позвоните или напишите. Рассчитаю и сложу надежную, теплую печку, камин, функциональный комплекс барбекю или каминопечь. На все работы печника по кладке печей предоставляю гарантию. Осуществляю работу с выездом по Москве, Московской Области и прилегающим районам; выезжаю в другие регионы.Подробнее обо мне
Кладка печей, каминов, барбекю комплексов любой сложности. Самые выгодные цены в Москве и МО. Фиксированная стоимость услуг, долгосрочная гарантия на работы. Работаю сам, без посредников.
Выполненных проектов
Лет опыта
Клиентов